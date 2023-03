BLOGI JA FOTOD ISTANBULIST | Õilme Võro kordas sise-EMi poolfinaalis Eesti rekordit, viievõistluses sündis võimas maailmarekord

Ühest küljest on Võro sise-EM-ile pääsemisega unistuse täitnud. „See on väga oluline. Eelkõige seetõttu, et kõik need sportlased, keda muidu jälgid... Elad neile küll kaasa, aga pigem imetled ja nüüd näed neid sooja tegemas. See on kõige lahedam. Ja muidugi enda realiseerunud vorm, et saab siin kaasa teha,“ rääkis ta päev enne starti Eesti ajakirjanikele.

„Ma mõistan tema muret,“ ütles Võro. „Aga olen peas kõvasti tööd teinud, et mingisugust pinget mitte alla lasta... Et see tulemus on nüüd käes ja pääsesin siia, aga see on alles algus. Üritan seda meelsust hoida, et kõige tähtsam töö on veel ees.“