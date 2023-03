DELFI ISTANBULIS | Hans-Christian Hausenberg: olen vaimselt nii enesekindel, nüüd on vaja nautida

Medalist ja kõrgest punktisummast Hausenberg esialgu siiski ei mõtle. Küllap on see tartlase vaimule parem. „Kõik hakkab nullist peale. Mina teen oma võistlust, mis teised teevad, ma ei tea. Las teevad,“ rääkis ta kaks päeva enne seitsmevõistluse algust Eesti ajakirjanikele. Küll tundis ta heameelt, et saab esmakordselt jõudu katsuda oma kauaaegse iidoli Kevin Mayeriga.