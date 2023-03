Diletant pokkeriturniiril: ülijoobes soomlased, seljataha jäänud maailmameister, kuid suur mäng jäi unistuseks

a) eeldatavasti olen ma Eesti kõige nõrgem pokkerimängija. Tolleks kaardimänguks on vajalik püsivus, mida mul lihtsalt pole. Minu senised kogemused veebipokkeriga on piirdunud sellega, et mul on poole tunniga kopp ees. Veel arusaamatum on pokkeri mängimine kuskil peoseltskonnas, sest selle asemel võiks ju lihtsalt juttu ajada. Niisiis pole mul senistest vähestest kogemustest ette näidata ühtegi edulugu.

b) mul polnud aimugi pokkerietiketist. Kas viisakas on jõuda laua taha täpselt õigeks kellaajaks? (Vastus tagantjärele: vist savi.) Kas ma saan chip'ide kiire majandamisega hakkama nii, et ei ma jää proffidele jalgu? (Vastus: enam-vähem.) Kas ma suudan vältida tobedaid olukordi, kus ma ei tea, et on minu kord tegutseda? (Vastus: olenes natuke diilerist. Mõni oli sõbralik, aga oli ka selliseid, kes ilmselgelt vihkasid oma tööd ja pööritasid mu soperdamise peale silmi.)

c) ma arvasin, et see „Põhjamaade suurim pokkerifestival“ on lihtsalt reklaamlause ja ega ma eeltööd ei teinud. Kuid tegelikult oligi esmaspäeva õhtul laudade taga korraga üle 300 inimese ja tõtt-öelda kuulis eesti keelt väga vähe. Tooni andsid peamiselt soomlased, ent pilt oli kõigiti kirju.