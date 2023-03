OTSE DELFI TV-s | Eurosarja veerandfinaal: Kalev/Cramo sai esimestel minutitel kaela külma duši, aga tuli järgi

FIBA Europa Cupi veerandfinaali korduskohtumine peetakse Saksamaal 15. märtsil. Edasi poolfinaali pääseb meeskond, kes viskab kahe mängu kokkuvõttes rohkem punkte. Praeguseks on selge, et BC Kalev/Cramo esmaspäevase kodumängu piletid on välja müüdud.

Kalevi spordihalli on meeskonna jaoks nn karukoopaga, kus FIBA Europe Cupis on BC Kalev/Cramo vaid korra vastaste paremust tunnistama pidanud, jäädes alagrupiturniiris alla alagrupi võitnud türklaste Gaziantep Basketbolile. „Meie meeskonna jaoks on kodupubliku toetus olnud alati väga tähtsal kohal ja mul on hea meel, et saame sellele loota ka hooaja seni olulisimas mängus esmaspäeval,“ sõnas BC Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask. Kalevi spordihalli seinad ei ole kummist ja toimuva mängu piletid on vaba istekohaga, mistõttu toonitab Kask, et pealtvaatajatel tasuks arvestada kesklinna parkimisega ning võimalusel tulla mängule ühistranspordiga: uksed avatakse tipptunni ajal ning ta soovitab soojalt varakult kohal olla, et saada just endale sobivad istekohad.