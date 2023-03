Ramzan Kadõrovile lähedane olnud UFC võitleja suri salapärastel põhjustel

Sportlasena ka vabavõitlussarja UFC ringis käinud Edilov tegi viimati karjääri poliitikas ning ta tõusis Tšetšeenia asepeaministriks. 29. detsembril teatas opositsiooniliikumine 1ADAT, et Edilov on siit ilmast lahkunud, vahendab The Guardian.

Edilovi surm tekitas koheselt kahtlusi ning seda ei suudetud ka ametlikult kinnitada. Praeguseks on jõutud selgusele, et Edilov on surnud. Edilov kuulus pikalt Kadõrovi lähimasse usaldusringi, kuid väidetavalt langes ta mõned kuud tagasi sealt välja.

31-aastane Edilov oli pikalt võitleja, keda peeti parimaks, kes Kadõrovi lähiringist sirgunud. 2017. aasta septembris tegi ta võiduka debüüdi ka UFC-s. Edilovi võitu oli ringi ääres esimeses reas jälgimas ka Kadõrov isiklikult. Vaatamata muljetavaldavale triumfile jäi see Edilovi ainsaks matšiks UFC-s.

Seejärel sai Edilovist Kadõrovi perekonna usaldusalune. Tema peamiseks ülesandeks sai Kadõrovi kolmest pojast tipptasemel võitlejate kasvatamine. 2021. aasta novembris sai Edilov oma esimese poliitilise ametikoha ning kolm kuud hiljem nimetati ta juba asepeaministriks.

Teekond poliitikas jäi aga lühikeseks. 2022. aasta 15. septembril teatas tšetšeenist dissident Tumso Abdurahhmanov, et Edilov oli süüdi mõistetud narkootikumide smugeldamise tõttu. Samal ajal lisati, et Kadõrovi laste ihukaitsja ja Edilovi pikaajaline sõber Murad Agmerzojev hukati narkootikumide vahendamise tõttu. Seejärel kadus Edilov pildilt ning nüüdseks on kinnitatud ka tema surm. The Guardian kirjutab, et Edilovi surma täpsemad asjaolud on aga endiselt teadmata. Vaatamata asepeaministri staatusele ei ole Kadõrov seni Edilovi surma ametlikult kinnitanud. Edilovi vend on veel ametis Tšetšeenia spordiministrina, kuid ka teda ei ole alates detsembrist avalikkuse ees nähtud.

Praeguseks on Kadõrovi poegi treenimas Rootsi kodakondsusega tšetšeenist vabavõitleja Hamzat Tšimajev. 28-aastane Tšimajev on MMA-ringis olnud vägagi edukas. Seni on ta võitnud kõik 12 profimatši. UFC-s on ta pidanud kuus matši ning need samuti kõik võitnud. Viimati käis ta ringis mullu 10. septembril, kui ta alistas esimese raundi alistusvõttega Kevin Hollandi.