Aston Martin sai Bahreini GP eel hea uudise, brasiillasest testisõitja peab enda võimalust veel ootama

24-aastane Stroll, kelle isa Lawrence Stroll on Aston Martini F1 tiimi omanik, jäi eelmisel nädalal Bahreinis toimunud testisõitudest eemale, sest vigastas rattaõnnetuses rannet. Meeskond oli varasemalt kinnitanud, et kui Stroll terveks ei saa, võtab tema koha võistlusnädalavahetusel üle 22-aastane brasiillasest varusõitja Felipe Drugovich, kes on valitsev vormel 2 sarja meister.