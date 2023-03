TÄNA OTSEBLOGI | Istanbuli sise-EM: Kas Karmen Bruus suudab kõrgushüppes finaali pääseda?

Tohutuid lootusi ei maksa üles kruvida, sest 18-aastase Bruusi sisehooaja tippmark on 1.86. 17 võistlejast on tänavu vähem hüpanud vaid üks sportlane. Ent see ei tähenda sugugi, et Bruus ei võiks finaalikoha eest heidelda. Isiklike rekordite võrdluses jagab ta 8.-10. kohta. Eelmisel välishooajal hüppas Bruus Eesti rekordiks 1.96.