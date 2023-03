WRC-sarja läbi aegade kõige edukam kaardilugeja kuulutas karjääri lõppenuks

Aastate jooksul võitis Elena 79 MM-rallit ning kerkis poodiumile 118 korda. Kiiruskatsete võite kogunes 925. Kõik näitajad on kaardilugejate seas rekorditeks. Elena viimaseks võiduks MM-sarjas jäi esikoht 2018. aasta Kataloonia rallil. Elena saavutas MM-sarjas kõik esikohad Loebi kõrval Citroenis istudes. Kahe eduka mehe koostöö sai alguse juba 1998. aastal Prantsusmaa karikasarjas.

„Tahaksin anda teada, et minu sportlaskarjäär on läbi. Mõne jaoks võib see uudis olla kurb, kuid saan nüüdsest keskenduda uutele väljakutsetele,“ kirjutas Elena Instagramis. „Tahan tänada oma fänne suure toetuse eest.“