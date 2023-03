VIDEO | Kevin Durant tegi Phoenix Sunsi ridades võiduka debüüdi

Viimasest kümnest kohtumisest seitse võitnud Suns on 34 võidu ja 29 kaotusega läänekonverentsis neljandal kohal. Läänekonverentsi liidriks on Denver Nuggets 44 võidu ja 19 kaotusega. Idakonverentsi liidriks on Milwaukee Bucks 45 võidu ja 17 kaotusega.