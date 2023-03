Arsenal suurendas Premier League’is edumaad, ManUnited jõudis FA Cupi veerandfinaali

Martinelli on sel hooajal Premier League’is löönud nüüd 11 väravat, Saka arvel on 10 tabamust ning Ödegaard on skoorinud 9 korda.

Turniiritabelis on Arsenalil liidrina 60 punkti. Teine on Manchester City 55 punktiga. Ühe kohtumise vähem pidanud Manchester United on 49-ga kolmas. Neljandat kohta hoiab Tottenham 45-ga. Viies on Newcastle United 41-ga. Newcastle’il on võrreldes konkurentidega aga kaks kohtumist vähem peetud.