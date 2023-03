Rally Estonia tulevik WRC-sarjas sõltub sel nädalal toimuvatest valimistest

Eestis on autoralli MM-sarja etapp praeguseks toimunud kolmel aastal järjest. Jõuproov on kavas ka tänavu. 2024. aastaks on WRC-sarja promootoriga käed löönud aga lätlaste Liepaja ralli. DirtFishi ajakirjanik David Evans on juba kirjutanud, et see tähendab ilmselt Rally Estonia jaoks varumängijate pingil maandumist. Võistluse peakorraldaja Urmo Aava sõnul sõltub nende edasine saatus paljuski sel nädalal toimuvatest Riigikogu valimistest.