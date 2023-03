DELFI VIDEO | TalTechi abitreener Killing: proovime hooaja lõpu teha oluliselt parema kui alguse

Võitjate abitreener Kris Killing tõdes, et kolmapäeval oli meeskonna fookus õiges kohas, ent rahul ei saa olla just lauavõitlusega. „Tuleb tõdeda, et jäime kõvasti hätta. Eriti [Mihkel] Kirves ja [Matthew] McCarthy said väga palju olukordi. Pärnus saime nendega hakkama, täna jäime hätta. Tuleb tööd teha,“ lausus ta.