DELFI PLANICAS | Eestlane MM-il vastutusrikkas rollis: vahel saad öösel kell 3 sõnumi ja on vaja reageerida

Endine juunioride Eesti meister Peets on aastaid olnud murdmaasuusatamise MK-etappidel ja pikamaasarja Visma Ski Classic sarjas vastutusrikkas rollis. Nii on ta aastaid langetanud suusavõistluste korraldamise osas otsuseid ning lahendanud ka jooksvalt tekkinud probleeme. Näiteks kaks talve tagasi edastas just tema Lahti MK-etapil Soome suusatajale Joni Mäkile kepiga selga virutanud venelasele Aleksandr Bolšunovile uudise, et venelane diskvalifitseeriti võistlusest.