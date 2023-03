Malcolm Wilson: töötame kõvasti, et Ott Tänakul oleks autos mugavam

Tiimipealik Malcom Wilson tõdes portaalile Motorsport, et hoolimata kauaoodatud esikohast on masinal kõvasti arenguruumi. „Sellise tulemuse saavutamine oli suurepärane, kuid me teame, et meil on veel palju parandamist vajavaid asju. Tunnistan ausalt, et seal pole kahtluski, et peame masina kallal veel töötama. Kuid see on töö, mida saame teha. Usun, et saame tugevamaks,“ lausus ta.