REEDEL OTSE DELFI TV-s | Tehvandil peetakse noorte suusasarja neljas etapp, kavas sprindi formaadis suusakross

Etapi korraldajad on MTÜ Suusahullud vedaja Jaak Teppan ja Karupesa tiimi ninamees Tanel Ojaste.

Spordimeeste kinnitusel on suusakross laste suur lemmik. Rada on väga tehniline, seal on erinevad hüpped, takistused, osavuselemendid, mogulid ja üks üsna järsk tõus ehk kõik, mis paneb proovile sportlase tasakaalu ja suuskade juhtimise võimekuse.