Kui esimese sprindivõistluse järel rääkis Himma, et tal olid sõidu eel peal suured pinged, siis nüüd maadles ta vaimse väsimusega. „Kirjutasin paarile sõbrale täna hommikul, et kardan starti minna. Arvestades seda, oli sõit päris hea,“ tunnistas ta. „Eile hommikul tekkis trennis väsimus ja energiapuudus. Ütlesin sõpradele ka, et tunne on halb, aga annan endast parima. Võistlusel oli parem.“