Venemaa tennisetähe sõnul tekitavad mängijate vigastusi pallid

Viimasel ajal on nii Rafael Nadal, Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime kui Andy Murray kurtnud, et polnud rahul Australian Openil kasutusel olnud Dunlopi pallidega. Nüüd võttis sel teemal sõna ka endine esireket Medvedev.

„Ma tahan sellest natuke rohkem rääkida, sest Austraalias tundsin, et need pallid ei sobi kõvadele väljakutele, ja enne matši [Sebastian] Kordaga oli mul väga suur valu randmes. Kuid ma mõtlesin, et olgu, see on minu probleem, nii et ma ei hakka sellest rohkem rääkima,“ meenutas Medvedev pärast hiljutist võitu Dohas.

„Siis tulid Rotterdamis minu juurde paarismängijad, kes hakkasid pallidest rääkima ja sõnasid, et kõigil on probleeme küünarnuki, randmega. Paarismängijad arvavad, et see on pallide pärast. Siis ma mõtlesin, et vau, ma pole ainuke.“

„Nüüd ma näen, et (Holger) Runel, (Stefanos) Tsitsipasel, Kordal, kõigil on probleemid randme, küünarnuki ja õlaga. Nii et ma arvan, et need pallid ei sobi kõvadele väljakutele. Neid on suur šokk oma reketiga lüüa. Nad on nii, nii suured. Sa ei tunne enam üldse, et juhid mängu,“ kritiseeris Medvedev uusi palle.

Venelane avaldas lootust, et veel rohkem mängijaid toob oma probleemid avalikkuse ette ning siis võiks oodata ka lahendust.