Jukka Toijala toetab olümpia eelvalikturniiri boikoteerimist: olen alaliiduga 100% päri

„See oleks poliitiline otsus ja mina olen sellega nõus,“ sõnas Toijala Delfile. „Olen alaliiduga 100% päri. Aga ma väga loodan, et Venemaa ja Valgevene ei saa ikkagi eelvalikturniirile. Siis saaksime korraliku suve.“

„MM-finaalturniiri võistkonnad tahavad kindlasti kontrollmänge pidada. Eesti on nende jaoks huvitav. Me küll MM-il ei mängi, aga parima koosseisuga oleme hea vastane. Seda näitas ka eelmine aasta Leedus. Oleme suhelnud mõne riigiga, kes tahaks meiega mängida. Nende huvi on kohtuda riikidega, kellega nad MM-il kokku ei lähe,“ selgitas Toijala.