KUULA | Marko Kilp Planica MM-ilt: ei saa karjääri enne maha panna, kui tiitlivõistlustelt on olemas esikümne koht

Räägime maailmameistrivõistluste startidest ja mitte ainult käesoleva MM-i valguses. 29-aastane Kilp võistleb maailmameistrivõistlustel viiendat korda, starte on kogunenud omajagu.

Ühtlasi saab selgeks, et Kilp sihib kaugeima eesmärgina 2026. aasta taliolümpiamänge ning kui mitte varem, siis seal tuleb individuaalses plaanis välja sõita esikümne tulemus. „Ei saa karjääri enne maha panna, kui tiitlivõistlustelt esikümne kohta pole,“ sõnab Kilp täie veendumusega.

Vaadates maailma karika sarjas saavutatud tulemusi, tõuseb selgelt esile Ruka MK-etapp Soomes. Aastate jooksul on sealsetel radadel sprindis ette näidata kohad 11., 13., 17. jne.

„Ruka rada on mulle profiililt kõige sobilikum,“ kinnitab Kilp. „Teised maailma karika rajad nii hästi ei sobi. Seal on algus kiirelt alla, suuskadega jooks üle nuki, pikalt alla ja veel suuskadega jooksmine. Mulle iseenesest suuskadega jooksmine sobib, kiirelt vahelduv mul nii hästi välja ei tule. Rukal on mul kindlasti eelis, oskan puidust laudadega kiirelt mäest ülesse joosta.“