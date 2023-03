Koos Veerpalu ja Tammjärvega võistluskeelu alt vabanenud austerlased naasevad suusarajale. Mida teevad eestlased?

Hauke ​​ütles Expressenile, et on haigeks jäänud ja seetõttu nad Rootsi ei reisi. „Loodan, et saan seda järgmisel aastal koos Dominikuga teha. Aga ma tahan selgelt välja öelda, et ma ei plaani tõelist tagasitulekut MMil ega ühelgi profivõistlusel. Tahan lihtsalt oma lõbuks sõita väiksematel võistlustel,“ sõnas Hauke.