TIPPHETKED | TalTech/Optibet alistas kodusaalis Pärnu Sadama

Pärnu oli taas hädas visketabavusega

Raudmees Šundel hoidis asjad kontrolli all

Eelmisel nädalal Keilale kaotanud TalTechi abitreener Kris Killing tõdes, et kolmapäeval oli meeskonna fookus õiges kohas, ent rahul ei saa olla just lauavõitlusega. „Tuleb tõdeda, et jäime kõvasti hätta. Eriti Kirves ja McCarthy said väga palju olukord. Pärnus saime nendega hakkama, täna jäime hätta. Tuleb tööd teha,“ lausus ta.