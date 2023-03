TÄNA DELFI TV-s | Ühisliiga lähirivaalide lahingus on vastamisi TalTech/Optibet ja Pärnu Sadam

Pärnu meeskond (11-12) on hetkel üheksandal ja TalTech (10-15) kümnendal kohal. Tabeliseis

TalTech/Optibeti peatreener Alar Varraku kommentaar: „Pärnu meeskonnas on sellel hooajal palju muutusi toimunud ja sellepärast on nende mäng ka väga kõikuv olnud. Nende üheks suureks tugevuseks on lauavõitlus, mida näitab ka liiga statistikatabel. Meie oleme kohtumiseks valmis ja kõik mängijad peaks olema ka rivis kolmapäevaseks mänguks.“