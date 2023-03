TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Cramo võõrustab Ühisliigas Raplat

Kaamos Karikavõistluste veerandfinaalis kohtunud Kalev/Cramo ja Rapla on tänavu omavahel mänginud kolm korda. Kui karikavõistluste esimeses mängus jäädi viiki, siis ülejäänud kaks mängu on võitnud Kalev/Cramo.

„Meeskond jagati koondisepausi ajal kaheks, need kes liitusid koondisega ning need kes jätkasid treeninguid meeskonnaga. Mehed peavad kiirelt harjuma, sest mitu mängu on ees ootamas, kuid saame paar trenni teha ning mängijad on meil piisavalt professionaalsed, et sellega toime tulla,“ uskus koondisepausi ajal meeskonna treeninguid läbi viinud BC Kalev/Cramo abitreener Brett Nõmm.