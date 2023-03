Suure eduseisu viimastel minutitel maha mänginud Kalev/Cramo kaotas Raplale

Kalevi mäng oli uimane

„Tegelikult eksisid lõpus mõlemad eeskonnad. Meil oli natuke rohkem õnnestumisi ja see tõi võidu. Pikka juttu pole. Tulime [koondise] pausiga hästi toime ja loodame, et see hoog läheb edasi,“ sedastas kohtumises kahe silmaga piirdunud Kaldre.