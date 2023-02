Kihlveopettused ja korruptsioon. Linastub dokumentaalfilm Aafrikas töötanud Eesti jalgpallitreenerist

Värske linateose peategelane Jaanus Reitel rääkis, et nõustus tegijate ettepanekuga kiirelt, kuna soovis näidata, milline on reaalne elu Aafrikas. „Mul pole kunagi olnud probleemi sellega, et kardaksin näidata, mis päriselt toimub,“ ütles Reitel. „See on eestlastele iseloomulik hirm, aga õnneks või kahjuks olen päris palju mujal riikides elanud ja suutnud enda eestlaslikku mentaliteeti selles osas muuta.“