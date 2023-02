Ronaldo võib saada tänavuse Inglismaa liigakarika medali

Kuigi Ronaldo ei teinud tänavu kaasa üheski liigakarika mängus, võib ta ikkagi medali saada, kirjutab ajaleht Daily Mail. Nimelt anti võitjameeskonnale 30 medalit, kuid sel hooajal on liigamängudes osalenud vaid 27 Unitedi mängijat. Seega on Unitedil võimalus välja anda veel kolm medalit vutimeestele, kes on sel hooajal nende rivistusse kuulunud.