Kaarel Zilmer meenutab Levandi olümpiapronksi: Allar oli meie talispordiliider ja innustas teisi sportlasi

Ma ei suuda täpselt enam meenutada, millistel asjaoludel, kuid ilmselt Toomas Uba initsiatiivil sattusin samuti seda sõitu kommenteerima. Kui hilisõhtul kodust Narva maanteelt raadiomajja läksin, siis polnud veel kindel, kuidas kõik toimuma saab. Jah, oligi nii, pilt oli saadud, aga siis tuligi siit tekst peale rääkida. Mul oli Toomase palvel kaasas kõik faktiline materjal - raja profiili ja võistlejate kohta ja seda materjali läkski vaja, sest mingil hetkel oli pildiga katkestus ja siis keegi ETV kommentaatoritest tonksas mind, et räägi nüüd taustajuttu ning pidingi raja seda osa ja Levandi võimekust medalit saada kuidagi kokku viima. Kuid vajalikul hetkel oli pilt kenasti olemas ja Allari medalisooritus kenasti kõigil näha… Kuidas hiljem kõik Eha Väinsalu käe all kokku monteeriti, siis seda teavad ETV mehed täpsemalt… kuid tore, et selline ajalooline materjal on meil olemas.

Muidugi oli rõõm enneolematu, sest peale Ants Antsoni 1964. aasta kiiruisutamise kulda oli see esimene olümpiamedal Eesti sportlasele suusaaladel. Seda enam, et Allar oli end juba eelmistel aastatel ühe tõusva kahevõistluse tähena tutvustanud. Samuti oli kogu tema käekäik kenasti kogu aeg ka meie spordiuudistes ja see küttis Calgary eel fännide meeled eriti üles.

Mäletan sedagi, et kui peale ülekannet mööda Kreutzvaldi tänavat kodu poole tulin, siis tõesti - aknad olid kõikjal veel valged, ehkki kell näitas juba kolmandat öötundi… Emotsioonid ei tahtnud kuidagi vaibuda ja muidugi ülim tunnustus ETV meestele, kes selle pildi meieni tõid … ja nii kogu Eesti ärkvel hoidsid.