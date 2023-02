VIDEO | Mehhiko ralli suurfavoriit Ogier alustas testisõite

39-aastane Ogier, kes teeb tänavu WRC -sarjas kaasa vaid pool hooaega, on Mehhiko ralli suurim favoriit. Monte Carlos hooaja avaralli võitnud Ogier saab Mehhikos alustada väga healt stardipositsioonilt ega pea teistele sõitjatele teed puhastama.

Kolmeaastase pausi järel MM-sarja naasev Mehhiko ralli on üks Ogier’ lemmikuid. Prantslane on seal võidutsenud juba kuus korda. Sama võitude arv on ette näidata ka tema kaasmaalasel Sebastien Loebil.