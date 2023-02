KOMMENTAAR | Täitkem Premium liiga mängudel vahetuspingid!

Ja igaks kohtumiseks oli mul pingi peal maksimaalne arv mängijaid. Kui esindusmeeskonnast mingil põhjusel selleks ei piisanud, võtsin julgelt noortetiimist või duubelvõistkonnast lisa. Ükski koht ei jäänud kunagi tühjaks. Kinnitasin endale, et isegi kui ma neid pingiotsa mehi platsile ei saada, saavad nad esindusmeeskonnaga koos olemisest ikkagi kõva kogemuse. Ja kui mänguseis vähegi lubas, said noored ka platsile!

Just seetõttu olen alati vaadanud viltu sellele, kui näiteks Premium liiga mängul on võistkondadel vahetuspingil tunduvalt vähem pallureid, kui protokoll lubaks. Kulla treenerid, milleks teil siis duubeltiim on? Millist kahju toob kaasa see, kui muidu tühjaks jäävatele kohtadele vahetuspingil tuua esindustiimi õhku nuusutama mõned mängijad, kes on parasjagu noorte- või duubelvõistkonnas heast küljest silma paistnud?

Keegi pole öelnud, et nad peaksid kindlasti mängu saama – aga ehk sütitab just selline kogemus mõne noore mängija sees tule, mis aitab tal lõpuks tippmängijaks saada? Või teistpidi mõeldes: millise signaali annab see duubelmeeskonna mängijatele, kui esindusvõistkonna peatreener leiab, et ta jätaks ennem kolm kohta protokollis tühjaks, kui nimetaks sinna mõned noormängijad?

Jah – päriselu seab tihti omad piirangud. Võibolla on duubelvõistkonnal samal päeval mängueelne trenn ja järgmisel päeval mäng. Võibolla on noormängija koormus niigi niivõrd suur, et esindusmeeskonna ärevuse ja stressiga ei taheta teda üle kuhjata. Või ei taha treenerid noort mängijat esindusmeeskonna juurde kutsumisega premeerida, kui pallur seda tegelikult ei vääri. Kõiki neid olukordi saab aga ju lahendada omavahel suheldes! Tühjaks jäänud kohad vahetuspingil on siiski üldjuhul märk treenerite laiskusest või klubi düsfunktsionaalsusest.