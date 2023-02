Reali jalgpallur pidi aru andma, miks ta andis hääle Messile

„Austria rahvusmeeskond hääletas selle auhinna osas meeskonnana, mitte mina üksi,“ ütles Alaba, vahendab BBC Sport. „Kõik koondislased said hääletada ja nii see ka otsustati.“

„Kõik teavad, eriti Karim, kui väga ma teda ja tema esitusi imetlen ning ma olen sageli öelnud, et minu jaoks on ta maailma parim ründaja ja nii on see siiani. Kahtlemata,“ lisas Alaba.