Toyota rallimeeskond ajas fännid segadusse

„Kas soovite tehnilist vastust? Hispaanias on kaheksa kraadi, Mehhikos aga 30 kraadi sooja. See on viis, kuidas auto kuumemaks muuta,“ sõnas Fowler. „Koos mõne muu mootoripiirajaga katame õhu sisselaskeavad ja paneme auto uskuma, et see on Mehhiko mäestikus, kuigi see nii ei ole.“