KOMMENTAAR | Lõpetage rääkimine rahust – räägime Ukraina võidust!

Nimetatud artikkel ilmus veebruarikuu Jalkas.

Osa ühiskonnast ei mõista endiselt, miks see pilt üldse kohatu oli või miks kogu teema nii suureks puhuti. See on tohutult kurb, eriti nähes pilte ja lugedes infot järjekordse raketirünnaku kohta mõnele Ukraina linna elumajale või tapetud-vägistatud naistest ja lastest.

Eestlaste seisukoht on hetkel kindel: lojaalsus Eestile tähendab selgelt ka Ukraina poolt olemist, Venemaa agressiooni pidurdamise ja kõige sellega kaasneva toetamist. Venemaa on viimase paarikümne aasta jooksul korduvalt tunginud kallale mitmele varem Nõukogude Liidu poolt anastatud riigile ning seni on rahvusvaheline reaktsioon olnud liialt nõrk – agressorit pole piisavalt heidutatud, mistõttu olemegi praeguseks jõudnud seisu, kus sadistlikud venelased saadavad süütute Ukraina inimeste peal jultunult korda kõikvõimalikke sõjakuritegusid. Kõik märgid näitavad, et hea meelega teeksid nad seda ka mujal, sealhulgas Eestis. Enda meelest ajavad nad õiget asja. Sellise suhtumise ja mõttelaadi vastu tuleb kõikide vahenditega võidelda.

Paistab aga, et siin elavatele vene rahvusest Eesti inimestele ei ole seos Eestile lojaalsuse ja Ukraina poolt olemise vahel niivõrd selge. Vähemalt jalgpallurite väljaütlemistest saab järeldada, et nende jaoks on truudus Eestile üks asi, Venemaa ja Ukraina vahelises sõjas poole valimine või seisukoha võtmine aga hoopis midagi muud. Võibolla nad ei taju, et Venemaa on küll füüsiliselt sõjas Ukrainaga, aga Ukraina sõdib ka meie eest. Või ei taha nad seda endale tunnistada.