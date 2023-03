Jalgpallihooaeg algab! Mida põnevat juhtus talvel ja mis ootab ees?

Enne hooaega ennustab enamik, et meistritiitlit kaitseb FC Flora. Paljude arvates on küsimärgi all, mida suudab uue koosseisuga FCI Levadia hispaania treeneri Curro Torrese käe all. Äsja Superkarika võitnud Paide Linnameeskond on ilma jäänud mitmest põhimängijast, Nõmme Kalju on märkimisväärselt täienenud. Ülejäänutest tundub endiselt kõige tugevam FC Kuressaare. Uue klubina püüab kõrgliigas kanda kinnitada Harju JK Laagri. Sellesse seltskonda jäävad veel Tartu Tammeka, Narva Trans, Tallinna Kalev ja Pärnu Vaprus.