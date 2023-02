Korvpalliliidu president Priit Sarapuu: kui Venemaa lastakse eelvalikturniirile, siis meie seal päris kindlasti ei osale

Pariisi olümpiamängude korvpalli eelvalikturniir peaks toimuma sel suvel, ent jätkuvalt pole rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA) Venemaa ja Valgevene osaluse osas seisukohta võtnud. „Päris aus vastus on, et ootame FIBA vastust. Me pole rahul, et pole ühest seisukohta. See on ka põhjus, miks oleme omi seisukohti FIBA-le väljendanud avalikult. Seni pole tulnud „ei“ ega „jaa“ vastust, pole üldse midagi tulnud. See olukord nii pikalt kesta ei saa, sest katuseorganisatsioonil peab olema seisukoht,“ lausus Delfile Eesti korvpalliliidu president Priit Sarapuu.