Nõmme Kaljuga liitus Hollandi kõrgliiga kogemusega ääremängija

„Mul on väga hea meel liituda Nõmme Kalju perega ajal, mil klubi saab saja aastaseks ning on liikumas uude ajajärku. Klubi on seadnud kõrged eesmärgid ja teen omaltpoolt kõik, et end siin ajalukku kirjutada“, kommenteeris Dianessy, lootes samal ajal ka fännisektori tugevale toetusele. „Toetajad on edu võti ja 12. mees väljakul, üheskoos oleme veelgi tugevamad!“