TÄNA OTSEBLOGI | MM-il jagatakse medalid naiste 10 km vabatehnikasõidus. Kas Rootsi pidu jätkub?

Kaks talve tagasi Oberstdorfis tuli samal alal maailmameistriks norralanna Therese Johaug, kes on nüüdseks aktiivsele sportlaskarjäärile joone alla tõmmanud. Toona järgnesid talle rootslannad Frida Karlsson ja Ebba Andersson, kes on tänagi sõidu ühed suurimad soosikud. Tänavu on MK-sarjas 10 km vabatehnikat sõidetud kolm korda – kaks etappi on võitnud Andersson ja ühe ameeriklanna Jessie Diggins.