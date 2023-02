Valitsev olümpiavõitja: ma ei osale võistlustel, kui pean selleks Venemaad hukka mõistma

„Olen kuulnud, kuidas tehakse tööd, et saaksime neutraalsete sportlastena võistelda. Räägitakse, et meil tuleb selleks mingi paber allkirjastada. Ma tahaksin selle kohta öelda, et ei kirjuta alla ühelegi paberile, mis ütleb, et olen oma riigi vastu,“ vahendab Inside the Games Stupaki sõnu.

„Tundub, et kui sa oled venelane, siis oled automaatselt rumal ja harimatu. Sa ei oska mitte midagi teha ja ei tea kuidas käituda. Meil on suur hing ning meie südames on palju armastust. Jumaldame oma spordiala ning armastame ja väärtustame oma riiki. Mida me veel vajame? Kui tahate meid poliitikasse tirida, siis jätke see parem sinnapaika. Me tahame lihtsalt võistelda, see on kõik,“ ütles Stupak lõpetuseks.