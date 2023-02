VIDEO | Vana vigastusega võidelnud Alcaraz pidi kaasahaaravas finaalis tiitlist suu puhtaks pühkima

„Ma olen mänginud 15 päeva järjest ja sellistes keerulistes mängudes võib hakata valu tunda andma. Sidusin küll oma jala kinni, et hullemast pääseda. Aga kui sa tunned vigastust, mis vaevas sind ka mõned kuud tagasi, siis pole lihtne väljakul olla,“ teatas 19-aastane Alcaraz, et tegemist oli sama probleemiga, mis jättis ta eemale ka veebruaris toimunud Austraalia lahtistelt.

Norrie jaoks oli tegemist aga magusa revanšiga, sest üleelmisel nädalal toimunud Buenos Airese turniiri finaalis tunnistas ta just Alcarazi paremust.

„See on väga eriline võit, eriti kuna olen sel hooajal juba paar finaali kaotanud ja ka täna ei tulnud mulle midagi lihtsalt kätte,“ rääkis 27-aastane Lõuna-Aafrika päritolu britt, kes võitis karjääri viienda ATP tiitli. „Olin seti ja murdega taga ning oma pallingul 0:30 kaotusseisus. Tundus, et minuga on kööga, aga suutsin otsekui lülitist mängu ümber pöörata. Seega võib päevaga rahule jääda.“