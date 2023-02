TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis jahib MM-valiksarjas võitu Rootsi üle

Enne viimast vooru on Eestil kolm võitu ja kaheksa kaotust. Kui Eesti suudab Rootsit võita ja Iisrael kaotab võõrsil Sloveeniale tõuseb Eesti alagrupis viiendaks ja lükkab Iisraeli kuuendaks. Rootsil on neljandana viis võitu ja kuus kaotust. Pääsu MM-finaalturniirile on J-vahegrupist taganud Soome (9-2), Saksamaa (9-2) ja Sloveenia (7-4).