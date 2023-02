Kas juutuuber Jake Paulist ongi saanud tipp-poksija? Juba elab unistus tiitlimatšist

Tänapäeva muutuvas maailmas teevad spordis suuri tegusid hoopis teistsuguse kaliibriga sportlased. 26-aastasest ameeriklasest Jake Paulist on saanud profipoksis üks suurema teenistusega atleete. Mullu pistis ta taskusse kümneid miljoneid eurosid. Samal ajal on ta meistrivöödest alles kaugel. Fänne ja ka vihkajaid on mehel aga lademetes. Kas praeguseks on temast saanud aga tõsine poksija?