Kontaveit langes maailma edetabelis 50 seast välja, Kanepi kerkis Eesti esireketiks

Praegu seljavigastusega väljaku kõrval olev Kontaveit lootis võistlustulle naasta märtsi alguses Indian Wellsi turniiril, kuid praeguseks on ta ka sellelt jõuproovilt oma nime maha võtnud. Kontaveit käis viimati väljakul veebruari alguses Dubai turniiril.

„2023. aasta algus on olnud raske... Seljavalu on mulle tunda andnud enamikes matšides, mida olen pidanud alates eelmise aasta oktoobrist. Olen püüdnud ennast aidata, ravida ja treenida nii palju kui võimalik, kuid miskipärast tuleb see iga kord võistlustel tagasi. Seega otsustasin võtta paar nädalat pausi,“ teatas Kontaveit veebruari keskel Instagramis tehtud avalduses.