FOTO | Valge suits kapoti alt! Elfyn Evansi Toyota mootor ütles Mehhiko ralli testil üles

Mehhiko ralli on MM-sarjas vägagi omapärane ning autodele on tegemist suure väljakutsega. Kuna sõidetakse keskmäestikus, siis hõredama õhu tõttu on ka autode mootoritel tavapärasest väiksem võimekus.

Seekordsel Mehhiko rallil paneb Toyota välja neli autot. Lisaks Evansile on stardis mullune maailmameister Kalle Rovanperä, kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier ja Takamoto Katsuta. Võistluse eel on suurimaks soosikuks just Ogier. Kuuel korral Mehhiko ralli võitnud Ogier hoiab praegu MM-sarjas viiendat kohta ehk tal on eelseisval jõuproovil konkurentidega võrreldes väga hea stardipositsioon.