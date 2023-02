700 väravat! Lionel Messi jõudis klubikarjääris uhke tähiseni

PSG teise värava löönud Messi jõudis selle tabamusega uhke saavutuseni. Nimelt on ta klubijalgpallis löönud nüüdseks 700 väravat. Mõnda aega tagasi sai 700 klubiväravat kokku ka Cristiano Ronaldo, kes nüüdseks mängib klubijalgpalli Saudi Araabias.

Uhke saavutuseni jõudis ka Mbappe. Tema on PSG särgis löönud 200 väravat. Tegemist on klubi rekordi kordamisega. Omal ajal sai 200 tabamust kokku ka Edinson Cavani.

Prantsusmaa kõrgliigas on PSG 60 punktiga tabeliliidriks. Marseille on 52 punktiga teine. Kolmandat kohta hoiab AS Monaco 50-ga.