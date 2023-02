Karol Mets ja St. Pauli jätkavad Saksamaal suurepärases hoos

Šveitsi tippklubist FC Zürichist Saksamaale pooleks aastaks laenule läinud Mets on seejärel mänginud kõigis viies liigamängus algusest lõpuni. St. Pauli on kõik need viis kohtumist ka võitnud. Viiest mängust koguni neljas on St. Pauli hoidnud oma värava puhtana. Ainsana on neile ühe värava löönud Magdeburg.