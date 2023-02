Eesti Kergejõustikuliidu presidendi Erich Teigamäe sõnul on Mehis Viru tegevuse kohta tulnud juurde mitmeid suulisi ja kirjelike teateid. Kõik need kinnitavad pikaajalist mustrit kergejõustikutreeneri häirivas käitumises oma juhendatavate suhtes. Üks avaldus on aga eriti olulise kaaluga.