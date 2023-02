Autoralli MM-sarjas on Rootsi rallist möödas kaks nädalat. Hooaja kolmanda etapi ehk Mehhiko rallini on jäänud veel kaks ja pool nädalat. Juba Rootsis lõppenud jõuproovi järel alustati mõttemänge Mehhikot silmas pidades ning praeguseks on need aina enam hoogu kogunud. Nüüd võttis taas sõna mullu maailmameistriks kroonitud Kalle Rovanperä.