Chelsea kaotas ka Tottenhamile, Chelsea lõi veebruaris ainult ühe värava

Viimase 12 Premier League'i kohtumisega on Chelsea löönud kõigest kuus väravat. Tegemist on liiga kõige kehvema näitajaga.

Premier League’i turniiritabelis on Chelsea 31 punktiga kümnendal kohal. Tottenham on 45 silmaga neljas. Tabeliliidril Londoni Arsenalil on koos 57 punkti. Teine on Manchester City 55-ga ja kolmas Manchester united 49-ga. Arsenal ja ManUnited on pidanud ühe kohtumise vähem.