VIDEO | Väravasoone üles leidnud Cristiano Ronaldo sai taas kirja kübaratriki

Ronaldo on Saudi Araabia kõrgliigas pidanud nüüdseks viis kohtumist ning saanud kirja kaheksa väravat. Viimase kolme matšiga on ta löönud koguni seitse väravat ja saanud kirja kaks kübaratrikki.

Kõigest viie kohtumisega on Ronaldo kerkinud Saudi Araabia kõrgliiga väravaküttide edetabelis neljandale kohale. Esimene on samuti Al-Nassri ridadesse kuuluv brasiillane Talisca, kes on 14 mänguga löönud 13 väravat.