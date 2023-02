FOTOD | 0:2 kaotusseisust välja tulnud Paide võitis viimase minuti väravast dramaatilise superkarikafinaali

Paide kaotusseisu vähendas 59. minutil Robi Saarma, Erko Jonne Tõugjase 76. minuti omavärava järel sätiti tabloole viiginumbrid 2 : 2. Saarma lõi ka viimasel minutil Flora väravavahiga üks-ühele pääsedes võiduvärava. Mõni hetk otsustasid kohtunikud Florale mitte määrata näiliselt ilmselge penalti.

„Selle penalti määramiseks pole isegi kohtunikupabereid vaja,“ arvas Soccernet.ee otseülekandes kommentaator Markus Jürgenson.

Flora peatreener Jürgen Henn sõnas mängu lõpu kommentaaris, et VAR, mis võetakse kasutusele selle hooaja Premium liiga mängudes, oleks võinud tema meeskonda päris palju aidata: „Mõlemad meeskonnad läksid lõpus võitu püüdma. Poisid jooksid kaitses emotsionaalselt palli peale. Vastased tegid hea läbisöödu. Kehv lõpp meie poolt. Lõime piisavalt võimalusi, et 3 : 1 värav lüüa. Kui vastane suudab 0 : 2 pealt tagasi tulla, siis tegime meie kindlasti midagi valesti. Lasime endale kolm lihtsat väravat lüüa. Peame need otsustavad momendid, mis mängu teistpidi keerasid, objektiivselt üle vaatama. VAR oleks meid täna väga palju aidanud.“

Flora poolkaitsja Markus Soomets: „Paide hakkas lõpus mängima väga palju lihtsamalt, pikkade pallide peale. Kaotasime mõned duellid. Ei tundnud, et me oleks stressi sattunud, kui Paide tagasi tuli. Seekord läks niimoodi. Tööõnnetus. Las see kaotus tuleb pigem siin kui hooaja sees.“

Paide linnameeskonna peatreener Karel Voolaid: „Meil oli selg vastu seina. Flora vastu ei saa minna teist poolaega mängima, oodates ühte momenti. Võtsime julguse, läksime riskatsemalt. Sõnum meeskonnale oli selline, et meil pole kaotada midagi, meil on neli-viis head vahetust, kes toovad head energiat juurde, vajame ühte väravat, et olla mängus tagasi - nii läkski! Kindlasti tuleb ruttu jalad maa peale tagasi panna, sest esimesed kuu aega tuleb kõigi võistkondadega korralik müramine ja madistamine, kõik on näljased. Saime hea sutsaka positiivset, üritame selle ära kasutada!“