OTSE DELFI TV-s | Kas Keilal õnnestub neid sügisel 23 punktiga võitnud TalTechi kodus hammustada?

Keila peatreener Peep Pahv: „TalTech on hooaja teises pooles väga hästi mänginud ning on selge, et kohtumine tuleb väga raske. Samas ei saa meil olla ühtegi muud sihti, kui minna seda mängu võitma. Oluline on, kuidas saame kaitses hakkama vastaste liidrite Oliver Metsalu ja Kristaps Gluditisega ning kuidas suudame rünnakul oma tugevused ära kasutada. Loodame, et kenal pühapäeval tuleb meid toetama suur hulk inimesi.“